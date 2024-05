Sacan a hombre que protestaba contra el gobierno en marcha del Día del Trabajador

Norman Mondragón se plantó frente a Zelaya con una pancarta en la que aseguraba que la mandataria no cumple su promesa de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y que su gobierno es corrupto.

“Xiomara no está sola, la corrupción y fraude la acompaña. Xiomara cumple a narcos y delincuentes, pero al pueblo no. Xiomara no cumple. Qué vos seas un borrego asalariado es otra cosa ¿Dónde está la CICIH?”, decía el rótulo de Mondragón, que minutos después desapareció tras que pidieran sacarlo de la manifestación.