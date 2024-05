“¡Que los ricos paguen impuestos!”: Manuel Zelaya en marcha del Día del Trabajador

Sin embargo, dijo a sus seguidores que su esposa ha sabido llevar las riendas del país sin otorgarle poder a las élites: “Xiomara no se ha puesto de rodillas ante ningún grupo que pretenda explotar este país, más bien los ha combatido, Xiomara defiende los intereses del pueblo y de la resistencia”, dijo mientras era aplaudido por sus adeptos, quienes llegaron a la marcha vistiendo colores de su partido político.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Me gusta ese rótulo que está ahí: “Que los ricos pasen impuestos. SAR (Servicio Administrador de Rentas”, dijo el expresidente Manuel ‘Mel’ Zelaya al iniciar su discurso en el Parque Central de Tegucigalpa en el marco del Día del Trabajador.

En medio del discurso, se vio interrumpido por un ciudadano que sostenía un rótulo con la leyenda: “Xiomara no está sola, la corrupción y fraude la acompañan. Xiomara cumple a narcos y delincuentes, pero al pueblo no. Xiomara no cumple, que vos seás un borrego asalariado es otra cosa. ¿Dónde está la CICIH?”.

Además, el hombre, identificado como Norman Mondragón, gritaba “¡Corrupto!”, a Mel, por lo que este reaccionó diciendo: “Déjelo que grite, a él lo mandan los traidores de este pueblo”.

Otros simpatizantes de Libre procedieron a sacarlo pacíficamente de la multitud.