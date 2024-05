En el Día del Trabajador, hondureños exigen aumentos, reformas y mejores jubilaciones

Paralelamente, en otras ciudades de Honduras, como San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y Copán, los trabajadores conmemoraban su día exigiendo mejores condiciones laborales, un problema generalizado que no distingue edad, sexo ni religión.

En el barrio La Granja, frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa, pasadas las 8:20 de la mañana, cientos de trabajadores, que llegaron antes de las 6:00 AM, partieron de ese punto (con dirección al centro de la capital) para conmemorar la fecha, como todos los años.

Al ritmo de arengas que demandaban al gobierno replantear las políticas de trabajo y detener el deterioro del salario mínimo, recordaron la promesa de la presidenta Xiomara Castro, de concentrarse en los derechos de los trabajadores.

“Exigimos un reajuste salarial y una jubilación digna”, se leía en una pancarta que era sostenida por un grupo de docentes de educación primaria.

Para el dirigente obrero y diputado oficialista Juan Barahona, de Libre, los problemas de empleo siguen siendo uno de los desafíos que se deben de resolver en la nación.

“Hay muchas conquistas que hay que ir mejorando: los salarios son bajos, hay que generar más empleo y defender el retorno a la libertad de organización”, dijo a EL HERALDO en la manifestación.

“Nuestro futuro pasa por exigir a los estados políticas sociales y condiciones verdaderas para generar espacios de trabajo no regalando la fuerza de trabajo, no precarizando, no diciendo que tenemos los salarios más bajos de la región, sino buscando las mejores condiciones para nuestros trabajadores”, expresó por su parte Rixi Moncada, precandidata presidencial oficialista de Libre.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sitúa a Honduras en los últimos puestos del Índice de Mejores Trabajos, tanto en calidad como en cantidad.

El informe, llamado “Calidad del Empleo en América Latina: Entre la Informalidad y Salarios Insuficientes”, colocó a Honduras en el puesto 17 de América Latina, el último lugar en cuanto a la calidad de los empleos.

Respecto a la cantidad de empleo, Honduras está un escalón arriba (16), solo por encima de Guatemala.