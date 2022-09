Reynaldo Ekónomo: “hay una enorme persecución política en mi contra”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como una persecución política calificó este día el exdiputado Reynaldo Ekónomo la decisión, de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, de revocar el sobreseimiento definitivo y ordenarle Auto de Formal Procesamiento por el delito de lavado de activos por el megafraude del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el caso denominado “14 contratos”.

Lo anterior, se dio luego que se declarara “con lugar” el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que emitió el 16 de noviembre de 2021 un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inicialmente designado como Juez Natural en la causa instruida al entonces congresista, a quien le decretó auto de formal procesamiento únicamente por el delito de fraude a título de cómplice necesario.



Pero en este mismo caso se le benefició otorgándole sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos a título de autor.

De acuerdo al Ministerio Público, “Ekónomo deberá enfrentar ahora un proceso por ambos ilícitos”.

A estos casos de corrupción se le denominó “14 contratos” y por el que el Ministerio Público logró el pasado 30 de agosto un auto de apertura a juicio contra otros 14 acusados en este desfalco, en torno a obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Calpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.



Reacción de Ekónomo

La reacción del exdiputado no se hizo esperar y calificó esta acción como “persecución política”. “Respetamos a la autoridad competente, pero increíblemente esto fue planeado por gente que nos sigue haciendo daño”, aseguró.

“Ayer que recibimos esta noticia hablamos con mis abogados y vamos a acudir a las instancias que la ley nos da: en este caso un recurso de reposición y luego uno de amparo”.

Para Ekónomo detrás de esta decisión hay “una enorme persecución política en contra del círculo de lo que fue el anterior Gobierno”.

El exdiputado también sugirió que hasta el Partido Nacional está confabulado “porque no les interesa que Ekónomo fuera diputado de Cortés”.



“Hoy (de) Cortés ustedes no escuchan ninguna iniciativa, una moción, una propuesta, un proyecto de parte de Cortés de mi partido, pero en los últimos cuatro años me he declarado el mejor diputado. Cada año presentaba iniciativa que hoy son Ley”, agregó.

“Entonces no le interesaba eso y planearon esto de manera tenebrosa”, finalizó en una entrevista a Hoy Mismo.