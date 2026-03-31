Semana Santa: Reportan alta movilización a diferentes sitios turísticos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de la Semana Santa 2026, Honduras registra una alta movilización de turistas hacia los principales destinos de Honduras. Eso refleja el interés de las familias hondureñas por disfrutar de las playas, ríos y parajes naturales del país en un ambiente de convivencia y recreación. La Presidencia de la República impulsa una gira por distintos puntos turísticos para destacar el flujo de visitantes y fortalecer las estrategias orientadas a la reactivación del turismo como motor de desarrollo económico.

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El Instituto Hondureño de Turismo (IHT), por su parte, promueve campañas para incentivar a la población a vacacionar dentro del país, destacando la diversidad de destinos que ofrece Honduras. Playas como las de la bahía de Trujillo y sitios como Río Claro, en el departamento de Colón, han sido altamente visitados durante los primeros días del período de verano, convirtiéndose en puntos clave de encuentro para las familias. En paralelo, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) mantiene un despliegue nacional con la participación de diversas instituciones para garantizar la seguridad de los veraneantes.

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El capitán de artillería, Orlando Martínez, detalló que el batallón humanitario de rescate realiza labores de búsqueda, salvamento acuático, primeros auxilios y seguridad, con presencia en siete playas del país y un total de 245 efectivos desplegados. En la Bahía de Trujillo, 30 personas distribuidas en tres equipos operan desde tempranas horas, reportando únicamente atenciones menores, sin incidentes de gravedad. Catalina Fuentes, turista que visitó Tocoa en el departamento de Colón, valoró los operativos en carretera y puntos turísticos. “Había retenes y me parece necesario, dar más seguridad a quienes andamos haciendo turismo interno”, expresó.

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