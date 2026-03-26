26 mil militares blindarán las carreteras y playas del país en Semana Santa 2026

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre el despliegue de 26 mil efectivos para blindar las calles, playas y centros turísticos durante la Semana Santa 2026. Con el apoyo de CONAPREMM, las unidades del ejército: Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán de lleno a las tareas de seguridad en los puntos con la mayor afluencia de personas.