26 mil militares blindarán las carreteras y playas del país en Semana Santa 2026

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre el despliegue de 26 mil efectivos para blindar las calles, playas y centros turísticos durante la Semana Santa 2026. Con el apoyo de CONAPREMM, las unidades del ejército: Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía Militar del Orden Público (PMOP) se integrarán de lleno a las tareas de seguridad en los puntos con la mayor afluencia de personas.
El operativo, que arranca oficialmente el 28 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, contempla una vigilancia estricta de las principales salidas de la capital.
La presencia militar será visible mediante retenes estratégicos diseñados para regular el flujo vehicular y garantizar que el éxodo de veraneantes hacia el interior del país se realice sin contratiempos.
Según las autoridades, el plan operativo incluye patrullajes constantes en playas, balnearios y centros turísticos de las ciudades más importantes.
Los uniformados tienen la instrucción de mantener el orden público en zonas de recreación, asegurando que el ambiente familiar prevalezca durante la temporada de mayor movilización del año.
La institución armada también ha destinado recursos para el acompañamiento de las actividades religiosas. Durante las procesiones y actos litúrgicos propios de la semana mayor, los efectivos brindarán seguridad perimetral para que la feligresía pueda desarrollar sus tradiciones con total tranquilidad en los distintos barrios y colonias.
La logística para este periodo es robusta: se instalarán 279 puntos de control a nivel nacional. Estos sitios no solo funcionarán como retenes de seguridad, sino también como centros de apoyo que incluyen 15 puestos de socorro, áreas de descanso para conductores fatigados y talleres móviles para atender desperfectos mecánicos.
Para las emergencias médicas críticas, se dispondrá de una flota de ambulancias y servicios de sanidad listos para intervenir. El personal ha sido capacitado previamente en labores de primeros auxilios y atención prehospitalaria, buscando reducir el índice de fatalidades por incidentes comunes en estas fechas.
El componente aéreo y marítimo juega un rol crucial en el plan de contingencia. La Fuerza Aérea y la Fuerza Naval mantendrán aeronaves y embarcaciones en estado de apresto permanente, con la finalidad de reaccionar ante cualquier emergencia.
En los ejes carreteros, la presencia de los 26 mil efectivos busca ser un factor disuasivo contra la delincuencia, pero también un soporte técnico para los ciudadanos que viajarán durante la Semana Mayor.
La meta de las autoridades es que la coordinación entre las distintas ramas militares permita un cierre de semana santa con la menor cantidad de incidencias negativas posible.
Con este despliegue, el Estado apuesta por una presencia masiva que cubra desde la frontera terrestre hasta el litoral atlántico y pacífico. La población que decida movilizarse encontrará en cada ruta un punto de auxilio militar, diseñado para responder ante cualquier emergencia.