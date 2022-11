Reformar la Constitución para instalar la CICIH no es necesario

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reforma por adición al artículo 232 de la Constitución que propuso la diputada Xiomara Zelaya (de Libre) sigue sin ser bien recibida por diversos sectores.

“La Pichu”, como también se le conoce, propone que dentro del referido artículo se incluya un párrafo donde se establezca que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) podrá investigar de manera independiente, como ya lo hace el Ministerio Público (MP).

Según el abogado Edmundo Orellana, ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, querer reformar la Carta Magna para darle esta facultad a la CICIH no es necesario y tardaría mucho porque se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional (86 votos), por lo que duda que se obtenga tal apoyo.

Por tal razón, Orellana recomienda reformar otras leyes y no la Constitución, además que ve obligatorio facultar a la Comisión como un querellante adhesivo.

“Si buscamos en el Código Procesal Penal está la forma de cómo reconocer esa independencia en la investigación para la CICIH y la independencia en el manejo del proceso, creo que eso es más práctico y requiere menos complicaciones de toma de decisiones, porque es una legislación procesal que se puede modificar con simple mayoría”, expuso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, es del criterio de que si la CICIH será temporal, entonces lo único que se debe hacer es firmar el convenio y luego revisar leyes secundarias.

“Puedo entender que el proyecto de traer una entidad de carácter internacional en administración de justicia para investigar y no sé si para acusar, no hay claridad en eso, es de carácter provisional y temporal, entonces me puede llevar a la conclusión de que no es absolutamente necesaria propiciar una reforma a la Constitución en el artículo 232 y 233”, expresó.

“Basta con un convenio en una forma similar a la Maccih y revisar las leyes ordinarias que tenemos como el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Ministerio Público, Ley de la PGR y la necesidad de mejorar esas leyes con reformas”, agregó Argueta.

