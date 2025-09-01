Enfermeras no ceden y protestas continuarán este martes en todo el país

Tegucigalpa, Honduras.- La consulta externa y la vacunación en los establecimientos de salud de los 18 departamentos del país continuarán a medio vapor debido a las protestas que mantienen las enfermeras auxiliares. Las acciones de protesta, anunciadas por el gremio días atrás, comenzaron este lunes en todo el país y se extenderán hasta el martes, luego de no lograrse un acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). La Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH) denunció que los representantes de la Sesal no han cumplido con el reajuste a la base salarial, el pago de zonaje, las reasignaciones laborales, la contratación de más personal, entre otras demandas.

Más allá de encontrar una salida que ponga fin a la problemática, la ministra de Salud, Carla Paredes, arremetió contra el gremio, aduciendo que las protestas no tienen justificación. Paredes dijo que han venido trabajando con ellos y siempre se les ha dado respuesta: aseguró que si se han cumplido los acuerdos, pero no en la fecha y hora que las enfermeras auxiliares lo exigen. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "El tema de hablar con la ANEEAH es agotador; son horas y horas porque no vienen a negociar, vienen a imponer y eso es complejo. Hablan de no cumplimos y les hemos honrado deudas del 2009, del 2010, 2011 hasta el 2024", apuntó. Con una presentación, la funcionaria explicó que se incrementó el número de auxiliares de enfermería, pasando de más de 4,400 en 2021 a un poco más de 9,000 para este año.

Respecto a las mejoras salariales, Paredes indicó que en los últimos tres años se han hecho anualmente reajustes de salario para el gremio. "Son más de 7,700 lempiras y están exigiendo un aumento de más de 5,000 lempiras; quién de este país en la historia ha tenido un incremento de 7,700 lempiras en un lapso de tres años, eso no lo dicen y se ha pagado hasta el último centavo", aseguró. La funcionaria dijo que el gremio de enfermeros auxiliares aunque es noble no es el más importante del sistema sanitario; sin embargo, cuestionó que es uno de los que mejor salario recibe, comparado incluso con el personal que tiene estudios superiores.



"El salario promedio mensual de un auxiliar es de 23,000 lempiras y sin demeritarlas, son dos años de formación uno de teoría y otro de práctica. Eso es más de lo que gana un universitario, una trabajadora social gana L21,000 y una enfermera auxiliar gana L23,000, que no lo ve o cuando lo recibe no se da cuenta", dijo.

ANEEAH condena las declaraciones

Ante esas declaraciones, los enfermeros indicaron que la ministra más allá de buscar una salida a la situación que esta afectando la atención médica de los hondureños, lo que hace es atizar más el fuego. Josué Orellana, presidente de la ANEEAH manifestó que a la funcionaria no le interesa el tema. "A ellos no le interesa este tema, de hecho nosotros hemos estado buscando plazos prudenciales para que se resuelva la situación", dijo. La ANEEAH ve las declaraciones de la ministra como un ataque que podría agudizar la crisis que hay en el sistema sanitario. Mediante un comunicado la asociación condenó lo dicho por Paredes. "En vez de estar buscando solución a los conflictos planteados pretenden agudizar más la crisis que existe en este momento en el sistema de salud de Honduras, demostrando con ello la apatía en contra del personal Auxiliar de Enfermería y hasta un odio irracional", señala el escrito.