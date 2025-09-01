Romeo Vásquez envía mensaje por el Día de la Bandera mientras sigue prófugo

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, prófugo de la justicia desde marzo del 2025, utilizó nuevamente sus redes sociales para pronunciarse por el Día de la Bandera Nacional, mientras continúa siendo uno de los hombres más buscados del país. En la grabación, difundida este 1 de septiembre, Vásquez Velásquez dijo: "Elevamos nuestra voz al Dios de los ejércitos, agradeciendo por nuestra patria bendita. Recordamos con honra a los próceres que con fe y sacrificio abrieron camino a la libertad”.

El militar retirado también llamó a los hondureños a “levantarse firmes y valientes para defender la bandera, la dignidad y la libertad con fe en Dios, valor y determinación”.



Recompensa récord por su captura

El pronunciamiento de Vásquez ocurre días después de que la Policía Nacional incrementara a 20 millones de lempiras la recompensa por información que conduzca a su captura. Se trata de la cifra más alta ofrecida actualmente en Honduras por un prófugo de la justicia.

La primera recompensa por el exjefe del Estado Mayor Conjunto se estableció en medio millón de lempiras y ha venido aumentando progresivamente desde junio.

¿De qué lo acusan?

El general retirado enfrenta acusaciones por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas por el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya. Murillo falleció el 5 de julio de 2009 tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una manifestación en Tegucigalpa. Vásquez Velásquez es procesado junto a los exjerarcas militares Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, quienes actualmente guardan prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara. La Fiscalía también lo vincula a lavado de activos, al supuestamente recibir dinero del cartel de “Los Cachiros” para financiar campañas políticas del Partido Alianza Patriótica Hondureña. Un video divulgado en redes sociales muestra a un hombre, presuntamente Vásquez, recibiendo bolsas negras que contendrían dinero del narcotráfico.