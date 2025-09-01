Comerciantes protestan contra aumento de alquileres en la Central de Abastos de SPS

Los manifestantes bloquearon la 27 calle, entre las colonias Luisiana y Pradera, una de las principales arterias de la capital industrial, generando congestionamiento vehicular y obligando a los conductores a buscar rutas alternas como el bulevar del Este y la 33 calle.

San Pedro Sula, Honduras.- Un grupo de locatarios de la Central de Abastos en San Pedro Sula, en Cortés, al norte de Honduras, llevó a cabo una protesta este lunes 1 de septiembre, denunciando un aumento en los cobros por concepto de alquiler , energía eléctrica y otros servicios, lo que consideran un duro golpe a su economía.

De acuerdo con los comerciantes, los incrementos alcanzan hasta un 28%, superando lo establecido en la normativa que, según indicaron, solo permite un alza del 5% en casos de mejoras al local.

“Hay personas que apenas sobreviven con las ventas diarias y ahora deben pagar hasta 4,000 lempiras al mes en alquiler y otros cobros. Esto es insostenible para los pequeños negocios”, expresó Melvin Benítez, uno de los voceros de la manifestación, a través de redes sociales.

Benítez también se dirigió al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para exigir presencia de autoridades de la municipalidad:

"Estamos exigiendo que venga una representación de la municipalidad, que se haga presente el señor Virgilio Galo y el ingeniero Rafael Flores para dialogar con nosotros", dijo.

"No solo es un grupo de directiva, somos alrededor de 1,000 familias que sobrevivimos de este mercado. Usted bien sabe, señor alcalde, que somos el pulmón de San Pedro Sula y que tenemos impacto a nivel nacional, porque aquí llegan productos de todo el país”, continuó.

Los locatarios advirtieron que, de mantenerse la medida, muchos negocios se verán obligados a cerrar, afectando la economía de familias que dependen de estas actividades comerciales.

Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para que se instale una mesa de diálogo y se revisen los cobros aplicados.

Al mismo tiempo, anunciaron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta a sus demandas.