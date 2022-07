TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ricardo Ramírez del Cid, exjefe de la Policía Nacional, tildó de ‘arbitraria e ilegal’ la solicitud del Ministerio Público de privación definitiva de dominio contra 40 de sus bienes.

“Estos le abultan a uno porque no son 40 bienes”, dijo el exjerarca policial durante una llamada telefónica a Radio América.

Según explicó, algunos bienes son parte de una herencia, por lo que muchas de las acciones cometidas están ejecutándose de forma incorrecta. “Que se puede esperar si las leyes existentes son arbitrarias montadas por una narcodictadura”, aseveró.

“Yo no entiendo si Juan Orlando ya está preso en una cárcel de Nueva York para que me siguen persiguiendo. No comprendo el por qué siguen recibiendo órdenes”, cuestionó molesto.

“Ricardo Ramírez no es ningún narcotraficante ni lavador de activos, le están haciendo cosas ilegales y son esos perversos de la Fiscalía”, dijo el exjerarca policial.

Por otro lado, arremetió contra el fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla. “Yo no sé qué hace, solo sé que le tocan dos cosas: la cárcel o huir porque está destruyendo el país”, mencionó.

Según el Ministerio Público, Ramírez del Cid es señalado por hacer movimientos financieros que rondan los 37,740,181.78 de lempiras, de los cuales no logró justificar 26,744,669.18 de lempiras’ sumado a 1,473,226.79 movimientos de su esposa ‘Thelma Carmina Umaña Powell.

La solicitud emitida por el MP este jueves hace referencia a despojar totalmente al exfuncionario de un total de 40 bienes entre los que destacan casas en zonas turísticas del país, vehículos, cuentas bancarias y dos sociedades mercantiles. Dichos bienes están en el poder de la OABI.

