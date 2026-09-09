Presentan amparo para jubilar a 600 docentes bajo la Ley de Inprema de 1980

Tegucigalpa, Honduras.- Un recurso de amparo fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que 600 docentes sean jubilados conforme a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) de 1980. El abogado Víctor Fernández explicó que el recurso busca que a los docentes se les reconozca su condición de preexistentes del sistema de previsión del magisterio, y se respete el derecho que, según planteó, adquirieron al trabajar mientras estuvo vigente la legislación de 1980. De acuerdo con Fernández, aplicarles la Ley de Inprema de 2012 reduce sustancialmente varios de los derechos que tenían bajo el régimen anterior.

La petición llega después de que, según el abogado, los docentes agotaran en dos momentos el procedimiento administrativo ante el Inprema sin obtener una respuesta favorable a su solicitud.

¿Qué establecía la Ley de Inprema de 1980?

Uno de los aspectos centrales de la normativa de 1980 era el régimen de jubilación, permitía que los docentes accedieran a una jubilación al cumplir 50 años de edad y acreditar 10 años de servicio. El cálculo de la jubilación también estaba vinculado con los salarios que recibía el docente: el monto mensual de la jubilación se calculaba aplicando un 3% al sueldo promedio de los últimos 36 sueldos mensuales devengados. La Ley de 1980 dejó de tener vigencia con la aprobación del Decreto Legislativo No. 247-2011, publicado en La Gaceta el 22 de diciembre de 2011.

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