Magisterio impulsará reforma al Inprema mediante iniciativa ciudadana

Tegucigalpa, Honduras.- El magisterio recurrirá a la iniciativa ciudadana para intentar sacar del estancamiento la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), proyecto que fue presentado ante el Congreso Nacional en 2025, pero que no llegó a ser aprobado. El Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) anunció que comenzará a recolectar firmas para presentar un anteproyecto de reforma a la legislación que rige el sistema de previsión de los docentes. El gremio pretende superar ampliamente las 3,000 firmas que se necesitan para presentar este tipo de iniciativa ante el Legislativo, según la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana; el magisterio aspira a reunir entre 10,000 y 15,000 firmas de docentes a nivel nacional.

Gerardo Solano, integrante del Coprumh, aseguró que ya existe organización en los 18 departamentos del país y que los representantes territoriales están preparados para comenzar la recolección de firmas en centros educativos. De acuerdo con el dirigente, el proceso podría comenzar la próxima semana y el objetivo es reunir las firmas en un plazo aproximado de dos semanas, aunque estableció como límite máximo un mes. "No miramos voluntad de parte política del Gobierno de la República de entrar a discutir lo que es la reforma a la ley del Inprema, por lo que tomamos la decisión de que nos vamos a ir con una iniciativa ciudadana", dijo Solano. Explicó que no se trata de una propuesta completamente nueva, sino de una iniciativa ciudadana que retomará buena parte del contenido de la reforma que ya había sido elaborada en la administración anterior, aunque incorporará algunos cambios. Uno de los puntos centrales es establecer opciones diferenciadas para los docentes dependiendo de la legislación bajo la cual ingresaron al sistema.

"Los maestros que ingresaron bajo la Ley de 1980 podrán optar por jubilarse bajo ese régimen, mientras que quienes ingresaron bajo la legislación de 247-2011 tendrían la posibilidad de acogerse a las condiciones que establezca la reforma, es decir, bajo esa ley o con la reforma. La iniciativa que presentará el magisterio plantea que la edad de jubilación sea de 55 años, siempre que el docente cuente con al menos 20 años de servicio. Uno de los principales beneficios es el denominado bono de 400,000 lempiras, que ha sido uno de los reclamos más importantes del magisterio durante los últimos años y que se plantea en la propuesta que se entregó al Legislativo el año pasado. También contemplará mejoras para los docentes pensionados por invalidez; así como un beneficio de calamidad doméstica para las docentes mujeres. La decisión del Coprumh tiene como antecedente la propuesta integral de reforma a la Ley del Inprema que fue presentada ante el Congreso Nacional el año pasado, pero no logró convertirse en ley. De acuerdo a Solano, los diputados de las bancadas Liberal y Nacional se opusieron en ese entonces al proyecto argumentando que no era conveniente aprobarlo y se comprometieron a retomar la discusión después del proceso electoral. Ante la falta de avance, el Coprumh considera que la iniciativa ciudadana puede convertirse en un mecanismo de presión para obligar al Congreso a darle trámite al proyecto. Sostuvo que una iniciativa de este tipo tiene un plazo establecido para ser discutida por el Legislativo, por lo que, a diferencia de una propuesta que puede permanecer archivada o sin dictamen durante años, el mecanismo permitiría exigir una respuesta de los diputados.