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Defensa de Iván Velásquez solicitará arresto domiciliario por seguridad del acusado

La defensa de Iván Velásquez anunció que pedirá arresto domiciliario con vigilancia policial y cuestionó las condiciones de reclusión de su representado

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 12:23
Defensa de Iván Velásquez solicitará arresto domiciliario por seguridad del acusado

Velásquez es acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Omar Dubón, defensa legal de Iván Velásquez, anunció que solicitará una revisión de la medida que mantiene recluido al exgerente de Koriun Inversiones y pedirá que el proceso siga con arresto domiciliario y vigilancia policial.

El abogado explicó que acudieron a verificar si Medicina Forense ya remitió al órgano jurisdiccional los resultados de la evaluación médica practicada a Velásquez.

Sostuvo que los medios que justificaban la medida cautelar ya desaparecieron. Por ello, afirmó que buscarán que se modifique la situación de su representado.

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También expresó preocupación por la integridad física de Velásquez luego de que trascendiera una fotografía en la que el imputado aparece golpeado y fue sometido a evaluaciones médicas y psiquiátricas.

“Trascendió en los medios de comunicación una foto de nuestro representado, donde fue brutalmente golpeado”, declaró el abogado al referirse a la situación de Velásquez durante su reclusión.

Foto que circuló en redes cuando se le iba a realizar la evaluación.

Foto que circuló en redes cuando se le iba a realizar la evaluación.

(Foto: Cortesía )

Velásquez es acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia.

A partir de ese señalamiento, Dubón recordó que hace siete años representó, junto con su colega Carlos Chajtur, a Magdaleno Meza, de quien, según dijo, habían advertido que su vida estaba en peligro.

“Hace siete años representamos a una persona aquí en Honduras que fue un caso sonado y manifestamos en reiteradas ocasiones que le peligraba la vida, y fue cruelmente asesinado el señor Magdaleno Meza”, afirmó.

El abogado dijo que la defensa teme que una situación similar pueda ocurrirle a Velásquez, por lo que adelantó que solicitarán que enfrente el proceso desde su vivienda, bajo vigilancia policial y permaneciendo a disposición de las autoridades judiciales.

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“No queremos, ni Dios quiera, que le suceda lo mismo al señor Iván Velázquez. Por eso, nosotros vamos a solicitar un arresto domiciliario con vigilancia policial y que él sea siempre sometido al proceso, esté a la orden”, sostuvo.

Agregó: “Nuestro representado está procesado por un delito de lavado de activos, en el cual admite a una medida. Entonces, nosotros deseamos y tenemos la fe de que se respete la independencia judicial y que ningún poder del Estado interfiera en las decisiones de un juez”, manifestó.

La defensa busca que se revise la medida que actualmente cumple Velásquez y que se le permita continuar vinculado al proceso bajo arresto domiciliario con vigilancia policial, al igual que Kefi Gavarrete, esposa de Iván Velásquez e implicada en caso Koriun.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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