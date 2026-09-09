Defensa de Iván Velásquez solicitará arresto domiciliario por seguridad del acusado

Tegucigalpa, Honduras.- Omar Dubón, defensa legal de Iván Velásquez, anunció que solicitará una revisión de la medida que mantiene recluido al exgerente de Koriun Inversiones y pedirá que el proceso siga con arresto domiciliario y vigilancia policial. El abogado explicó que acudieron a verificar si Medicina Forense ya remitió al órgano jurisdiccional los resultados de la evaluación médica practicada a Velásquez. Sostuvo que los medios que justificaban la medida cautelar ya desaparecieron. Por ello, afirmó que buscarán que se modifique la situación de su representado.

También expresó preocupación por la integridad física de Velásquez luego de que trascendiera una fotografía en la que el imputado aparece golpeado y fue sometido a evaluaciones médicas y psiquiátricas. “Trascendió en los medios de comunicación una foto de nuestro representado, donde fue brutalmente golpeado”, declaró el abogado al referirse a la situación de Velásquez durante su reclusión.

Velásquez es acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia. A partir de ese señalamiento, Dubón recordó que hace siete años representó, junto con su colega Carlos Chajtur, a Magdaleno Meza, de quien, según dijo, habían advertido que su vida estaba en peligro. “Hace siete años representamos a una persona aquí en Honduras que fue un caso sonado y manifestamos en reiteradas ocasiones que le peligraba la vida, y fue cruelmente asesinado el señor Magdaleno Meza”, afirmó. El abogado dijo que la defensa teme que una situación similar pueda ocurrirle a Velásquez, por lo que adelantó que solicitarán que enfrente el proceso desde su vivienda, bajo vigilancia policial y permaneciendo a disposición de las autoridades judiciales.