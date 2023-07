Personal de Salud es capacitado en el Protocolo de atención integral a personas víctimas de violencia sexual

López dijo que la violencia sexual es un tema de salud pública, y que “existe un enorme sub registro de los casos de violencia sexual porque muchas veces no llegan o no se reportan, muchas de estas víctimas no llegan los servicios de salud, no denuncian, entonces estamos creando estrategias de mejorar los servicios para que con confianza acudan a los servicios de salud”.

Detalló que este Protocolo se aplicará según sea el caso y cuándo lo amerite, “cabe decir que todos los casos son diferentes y se tienen que individualizar según sea la necesidad de la persona, porque puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña un anciano o alguien LGTBIQ”.

Esta guía sirve para saber qué hacer ante un caso de llegada de un paciente con afectación de este tipo, “tenemos que hacer intervenciones principalmente en tres esferas: en el ámbito físico o sea la salud física, la salud mental y la seguridad personal, también el personal de salud tiene que estar capacitado en brindar información sobre si la persona quiere poner una denuncia, a dónde debe remitirse”.