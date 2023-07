Marlene Alvarenga sufrió golpiza en la colonia Hato de Enmedio; joven en moto la perseguía

“Estoy aquí en el Hato de Enmedio venía saliendo de Q´hubo Tv y un tipo venía filmándome el carro y yo me detuve para decirle por qué estaba filmando y se bajó un muchacho como de unos 19 años y me golpeó”, dijo entre lágrimas la exdiputada hondureña.

“Me golpeó horrible en la cara... aparte de eso me quebró el celular, pero eso es material. Me golpeó mi cara, me la agarró a golpes”, denunció Alvarenga.

La abogada mencionó que dos personas le ayudaron tras ser agredida físicamente.

Hasta el momento se desconoce si tuvo que ser movilizada a un centro asistencial y cuál es su estado de salud tras la fuerte golpiza.