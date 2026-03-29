Paso de migrantes venezolanos por Honduras cayó 92% en primer trimestre

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 2,644 extranjeros ingresaron de manera irregular a Honduras entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). El flujo irregular de migrantes es liderado por los cubanos, con 1,565 personas provenientes de la isla. En segundo lugar figuran los ciudadanos de Ecuador, con 496 ingresos irregulares registrados en el mismo período. Los datos del INM también reflejan una reducción en el paso irregular de migrantes venezolanos por territorio hondureño durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va del año han cruzado por Honduras 106 personas de nacionalidad venezolana.

No obstante, en el mismo período de 2025, el registro de ingreso de personas procedentes de Venezuela fue de 1,314. Es decir, se observa una reducción de 1,208 personas, lo que representa una caída aproximada del 92% este año. El análisis indica que la mayor parte de los extranjeros que ingresan de manera irregular al territorio nacional tiene entre 21 y 40 años. Este grupo representa el 58% del total. Los menores de 20 años constituyen un grupo más reducido: 145 niños y 295 adolescentes. En cuanto al género, predominan los hombres, con 1,357 registros. Además, se contabilizan 847 mujeres, 239 niños y 201 niñas. La mayoría de los ingresos se concentró en la frontera oriental del país. En total, 2,033 personas fueron registradas en el Centro de Atención al Migrante Irregular (CAMI) Francisco Paz, ubicado en Danlí, El Paraíso. Por su parte, 562 migrantes ingresaron por el municipio fronterizo de Trojes, mientras que otras 49 personas lo hicieron por Choluteca, según los registros oficiales.