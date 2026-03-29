Diputado nacionalista expresa preocupación por restricciones de Israel en Domingo de Ramos

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional (PN), Frank Anthony Alley, manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos en Jerusalén, relacionados con la restricción de acceso al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Iglesia del Santo Sepulcro durante el Domingo de Ramos.
A través de un pronunciamiento, el congresista, quien forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional (CN), reconoció el derecho soberano del Israel a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Sin embargo, Alley subrayó que estas medidas deben mantener proporcionalidad y respeto a la libertad religiosa.
“Dichas acciones deben siempre guardar proporcionalidad, respeto a la libertad religiosa y sensibilidad hacia el profundo significado espiritual que los lugares santos representan para millones de fieles en el mundo”, expresó.
El parlamentario señaló que la limitación de acceso a una autoridad religiosa de alto nivel en una fecha clave para la fe cristiana genera inquietudes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.
Asimismo, indicó que Honduras, como nación de profundas raíces cristianas, hace un llamado a que prevalezcan el diálogo, la prudencia y el respeto mutuo, destacando que el libre acceso a los lugares sagrados es esencial para la convivencia pacífica.
Finalmente, Alley informó que este mensaje será trasladado al embajador del Estado de Israel, en el marco de las relaciones bilaterales y el diálogo constructivo entre ambas naciones.