Diputado nacionalista expresa preocupación por restricciones de Israel en Domingo de Ramos

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional (PN), Frank Anthony Alley, manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos en Jerusalén, relacionados con la restricción de acceso al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Iglesia del Santo Sepulcro durante el Domingo de Ramos.

A través de un pronunciamiento, el congresista, quien forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional (CN), reconoció el derecho soberano del Israel a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Sin embargo, Alley subrayó que estas medidas deben mantener proporcionalidad y respeto a la libertad religiosa.