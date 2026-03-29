Honduras reduce 30% las hospitalizaciones por embarazos adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra una reducción del 30% en los egresos hospitalarios por eventos obstétricos en adolescentes de 15 a 19 años, un dato que figura entre los avances más relevantes en materia de salud pública.
Esto implica que menos adolescentes están llegando a los hospitales por embarazo, parto o complicaciones relacionadas, según explicaron expertos durante la presentación del informe.
La cifra fue dada a conocer en el informe final del proyecto “Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes de Honduras”, desarrollado por la Secretaría de Salud (Sesal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
De acuerdo con las autoridades, esta disminución se registró entre 2018 y 2024 en 63 municipios donde se fortalecieron los servicios de atención para adolescentes, con una ampliación del acceso a salud, educación y programas de prevención.
La reducción de estos indicadores significa que menos jóvenes están siendo hospitalizados por embarazos, partos o complicaciones relacionadas, lo que representa un impacto directo en la calidad de vida de la población adolescente.
Eduardo Midence, subsecretario de Salud, destacó que este resultado confirma la efectividad de las estrategias implementadas en el sistema sanitario.
"Es una señal clara de que las acciones de prevención, educación y atención adecuada están funcionando", destacó.
El proyecto, desarrollado durante nueve años, alcanzó a más de 410,000 adolescentes en zonas priorizadas, tanto rurales como urbanas, mediante sus programas de intervención.
La iniciativa impulsó reformas legales, fortaleció la educación integral en sexualidad y promovió la participación de los gobiernos locales, varios de los cuales destinaron recursos a la prevención del embarazo adolescente, señalaron representantes del UNFPA.