Honduras reduce 30% las hospitalizaciones por embarazos adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra una reducción del 30% en los egresos hospitalarios por eventos obstétricos en adolescentes de 15 a 19 años, un dato que figura entre los avances más relevantes en materia de salud pública. Esto implica que menos adolescentes están llegando a los hospitales por embarazo, parto o complicaciones relacionadas, según explicaron expertos durante la presentación del informe. La cifra fue dada a conocer en el informe final del proyecto “Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes de Honduras”, desarrollado por la Secretaría de Salud (Sesal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

De acuerdo con las autoridades, esta disminución se registró entre 2018 y 2024 en 63 municipios donde se fortalecieron los servicios de atención para adolescentes, con una ampliación del acceso a salud, educación y programas de prevención. La reducción de estos indicadores significa que menos jóvenes están siendo hospitalizados por embarazos, partos o complicaciones relacionadas, lo que representa un impacto directo en la calidad de vida de la población adolescente. Eduardo Midence, subsecretario de Salud, destacó que este resultado confirma la efectividad de las estrategias implementadas en el sistema sanitario.