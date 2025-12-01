Organizaciones en Estados Unidos rechazan indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones en EE.UU. lideradas por migrantes de América Latina y el Caribe, rechazó este lunes el indulto otorgado por el Ejecutivo estadounidense al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por tres cargos de narcotráfico a décadas de prisión.

En un comunicado la alianza mostró su indignación por el indulto anunciado por el presidente Donald Trump el viernes pasado.

"El presidente parece considerar la administración de justicia no como un proceso institucional propio de los Estados Unidos de América, sino como algo sujeto a su voluntad personal", advirtieron las organizaciones.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.