  1. Inicio
  2. · Honduras

Organizaciones en Estados Unidos rechazan indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

Las organizaciones consideraron que indultar a Hernández significa que se debilitan los esfuerzos contra el narcotráfico en Latinoamérica y Estados Unidos

  • 01 de diciembre de 2025 a las 17:22
Organizaciones en Estados Unidos rechazan indulto de Trump a Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, enfrenta una pena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones en EE.UU. lideradas por migrantes de América Latina y el Caribe, rechazó este lunes el indulto otorgado por el Ejecutivo estadounidense al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por tres cargos de narcotráfico a décadas de prisión.

En un comunicado la alianza mostró su indignación por el indulto anunciado por el presidente Donald Trump el viernes pasado.

"El presidente parece considerar la administración de justicia no como un proceso institucional propio de los Estados Unidos de América, sino como algo sujeto a su voluntad personal", advirtieron las organizaciones.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

De rodillas y con una oración: así reaccionó Ana García tras anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

La alianza acusa al mandatario estadounidense de recompensar “a sus amigos” y buscar condenas contra sus adversarios.

“Indultar a Hernández debilita los esfuerzos contra el narcotráfico en América Latina y en Estados Unidos y transmite el mensaje de que no todos son iguales ante la ley”, indicaron.

Trump justificó ayer el indulto tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden "le tendió una trampa" a Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022.

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en los argumentos dados por el presidente estadounidense. "Esto fue un claro sobreenjuiciamiento de (Joe) Biden", indicó hoy en rueda de prensa.

El caso JOH en imágenes: de la presidencia a la condena y al posible indulto en EE UU

Leavitt afirmó que Hernández destacó durante el juicio en EE.UU. que "prácticamente no se presentó ninguna prueba independiente, y que gran parte de su condena se basó en el testimonio de muchos delincuentes confesos que esperaban que cooperar reduciría sus propias penas".

Por su parte, la alianza insistió que indultar a Hernández tendrá “efectos devastadores” en América Latina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias