Ana García agradece a Donald Trump por el anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, Ana García, expresó su agradecimiento al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que concederá un indulto al hondureño condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas.

En una publicación dirigida al mandatario estadounidense, García expresó su agradecimiento y afirmó que la noticia “cambia la vida” de su familia.

Señaló que durante casi cuatro años han insistido en la inocencia del exgobernante y lo calificó como víctima de una “trampa de la izquierda radical y el Estado profundo”. Añadió que Hernández impulsó la ley de extradición y más de 25 normas de seguridad, así como una estrecha cooperación con agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico.

García reiteró que el expresidente enfrentó un juicio “amañado” y con “inconsistencias”, donde no se permitió presentar pruebas exculpatorias ni testigos que, según ella, habrían refutado las acusaciones. “No lo hemos visto en años. No ha sido fácil, pero ahora todo cambia, gracias a Dios y al presidente Trump”.