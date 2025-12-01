Casa Blanca respalda indulto a JOH y afirma que hubo “exceso de enjuiciamiento”

Washington, Estados Unidos.- Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió y explicó la decisión de Donald Trump de otorgar un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta una pena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la portavoz, en el caso del exmandatario hondureño existe un "claro ejemplo de exceso de enjuiciamiento por parte de (Joe) Biden”.

Asimismo, Leavitt mencionó que las personas de Honduras le ha dejado saber a Trump cómo a Hernández "se le tendió una trampa", así como argumentó el presidente estadounidense a bordo del Air Force One cuando acusó a los asesores del gobierno de Biden.

Según detalló la también periodista, los cargos contra el expresidente hondureño fueron porque "estaba en el partido de la oposición y se oponía a los valores de la administración anterior(Biden-Harris), y lo acusaron por ser presidente de Honduras.