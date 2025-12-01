Casa Blanca respalda indulto a JOH y afirma que hubo “exceso de enjuiciamiento”

Washington, Estados Unidos.- Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió y explicó la decisión de Donald Trump de otorgar un indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta una pena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según la portavoz, en el caso del exmandatario hondureño existe un "claro ejemplo de exceso de enjuiciamiento por parte de (Joe) Biden”.
Asimismo, Leavitt mencionó que las personas de Honduras le ha dejado saber a Trump cómo a Hernández "se le tendió una trampa", así como argumentó el presidente estadounidense a bordo del Air Force One cuando acusó a los asesores del gobierno de Biden.
Según detalló la también periodista, los cargos contra el expresidente hondureño fueron porque "estaba en el partido de la oposición y se oponía a los valores de la administración anterior(Biden-Harris), y lo acusaron por ser presidente de Honduras.
Además, mencionó que hay otros factores que ocurrieron en su juicio (2024) como "su abogado de oficio solo tuvo tres semanas para preparar el juicio. Explicó que su condena fue una maniobra legal del partido de izquierda que, cito textualmente, llegó a un acuerdo con la administración Biden-Harris".
De igual forma, mencionó que Hernández expresó en varias ocasiones que "no se presentaron pruebas independientes, y gran parte de su condena se basó en el testimonio de numerosos delincuentes confesos que esperaban que cooperar les redujera sus propias penas".
En ese sentido, Leavitt explicó que Trump "escuchó las preocupaciones" de muchas personas y su decisión está dentro de "su autoridad constitucional para otorgar clemencia a quien considere merecedor de ella".
Según expresó Trump, a bordo del avión presidencial, analizó los hechos del caso de Hernández y "estuve de acuerdo con ellos".
El mandatario no culpó directamente a Biden, pero sí señaló a los asesores que tenía durante su mandato presidencial.
De igual forma, afirmó: "Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida".
La noticia del indulto a Trump se dio a conocer dos días antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales en Honduras, donde además reiteró su apoyo al candidato presidencial "Tito" Asfura, del Partido Nacional (mismo al que pertenecía Hernández) con quien afirmó, sí podría trabajar.