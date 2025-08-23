Onda tropical provoca lluvias y chubascos en el oriente de Honduras este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico genera este domingo 24 de agosto lluvias débiles en varias zonas del país, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“El transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles en la mayoría de regiones del país”, explicó el especialista.

Durante la tarde, el paso de una onda tropical provocará lluvias y chubascos en la región oriental del país. Fonseca detalló que estas precipitaciones serán “débiles, ocasionalmente moderadas y dispersas”.

Las condiciones en el litoral Caribe incluyen un oleaje de entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies, según el reporte de Cenaos.