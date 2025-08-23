Onda tropical provoca lluvias y chubascos en el oriente de Honduras este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico genera este domingo 24 de agosto lluvias débiles en varias zonas del país, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“El transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territorio nacional estará produciendo precipitaciones débiles en la mayoría de regiones del país”, explicó el especialista.
Durante la tarde, el paso de una onda tropical provocará lluvias y chubascos en la región oriental del país. Fonseca detalló que estas precipitaciones serán “débiles, ocasionalmente moderadas y dispersas”.
Las condiciones en el litoral Caribe incluyen un oleaje de entre uno y tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies, según el reporte de Cenaos.
El pronosticador destacó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oriente del país, mientras que en el resto de las regiones se presentarán lluvias aisladas y de corta duración.
Respecto a las temperaturas, Fonseca indicó que en el occidente del país se espera una máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 14 grados.
El especialista reiteró que las condiciones actuales responden al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos y al paso de la onda tropical que influirá durante la tarde y noche.
“Por la tarde, el ingreso de una onda tropical estará produciendo lluvias y chubascos débiles ocasionalmente moderados y dispersos en la región oriental del país”, subrayó el pronosticador.
Finalmente, Fonseca instó a la población a tomar en cuenta los cambios en las condiciones marítimas y el aumento del oleaje en la zona sur del país.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).