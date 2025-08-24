Familiares y allegados de altos funcionarios fueron ascendidos al Escalafón Diplomático sin concurso

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares, Hijos, sobrinos y allegados de altos funcionarios del Estado, así como activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), figuran entre las 160 personas que fueron ascendidas al Escalafón Diplomático de Honduras sin contar con carrera diplomática ni someterse a un concurso, como lo exige la ley. Fue el excanciller Eduardo Enrique Reina autorizó los ingresos, permitiendo que funcionarios públicos pasaran a formar parte del Servicio Diplomático y Consular de Carrera y, por lo tanto, al Escalafón Diplomático y Consular. Al rango de consejero fueron ascendidos Linda Margarita Redondo Marini, embajadora de Honduras en Chile y sobrina del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y Harold Efraín Burgos Castro, embajador en Japón y sobrino de la presidenta Xiomara Castro. También recibieron ese rango el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Wolfgang Alexander Lappenberg, y la embajadora en Austria, Elena María Freije. Al mismo nivel fueron promovidos los funcionarios Linda Tamara Toro Rivera, Mireya Alvarado Aguilar, Pamela Handal Rivera, Katty Vanessa López Zepeda, Cynthia Carolina Sierra Orellana y Aníbal Aroldo Ardón Silva. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al rango de primer secretario ascendieron María Alejandra Zelaya Rosales, cónsul en Pensilvania e hija del exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro; así como Enrique Fernando Flores Dubón, cónsul en Carolina del Norte, hijo del asesor presidencial Enrique Flores y de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón. También fueron promovidas Doris Elena Padilla, representante del consulado en Tampa, Florida, e hija del exalcalde y actual candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla; y Semma Julissa Gutiérrez Villanueva, cónsul en Los Ángeles, hija de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, entre otros 24 funcionarios consulares. Al rango de segundo secretario fueron ascendidos, entre otros, Roger Alejandro Isaula Quezada, sobrino del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Quezada; y Nicole Alejandra Vaquero Blanco, representante en el consulado de Guatemala e hija del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero. El 9 de enero, Reina aprobó el ingreso de 81 personas; mientras que el 27 de mayo, el mismo día en que presentó su renuncia como canciller, autorizó la incorporación de otras 76.

Reina también aprobó el ingreso al escalafón de su esposa Karen Patricia Cis Rosales y su familiar Elean Michell Cis Rosales. De acuerdo a los documentos, los ingresos se hicieron mediante resoluciones firmadas por Reina, quien actuó “por avocación” debido a que la Comisión de Escalafón Diplomático y Consular, responsable legal de conducir estos procesos, no está constituida, debido a circunstancias de naturaleza administrativa. La falta de esa comisión que se encarga de incorporación a los funcionarios a la carrera diplomática y su ascenso en el escalafón, ocasionó que se otorgaran rangos de embajador, ministro, consejero y secretarios a decenas de nuevos diplomáticos, muchos de ellos sin haber pasado por concursos de posición, exámenes de admisión o la Academia Diplomática, requisitos que exige la ley.

No se hizo concurso

La Ley de la Carrera Diplomática establece que el ingreso y ascenso en el Servicio Exterior debe realizarse mediante concurso de oposición, evaluaciones de méritos y cumplimiento de requisitos académicos. Los ascensos deben responder a la antigüedad y desempeño. Además, quienes forman parte de la carrera diplomática gozan de derechos especiales como inamovilidad, exenciones aduaneras, seguro médico, pasajes de vacaciones y sueldos ajustados al costo de vida en el país de destino. La incorporación de familiares y allegados de altos funcionarios al Escalafón Diplomático ha generado críticas, al considerar que vulnera los principios de meritocracia y profesionalización del servicio exterior.

Expertos en temas diplomáticos, opinan que los nombramientos se hicieron fuera de la ley, pues los funcionarios cercanos al poder recibieron ascensos exprés de hasta el rango de embajador, lo que normalmente requiere años de servicio. Este procedimiento, además de violar la Ley del Servicio Diplomático y Consular, convierte a la Cancillería en un botín político, dejando en puestos permanentes a personas sin experiencia en relaciones exteriores, indicaron. “Antes lo que hacían es que aplicaban un examen y los ingresaban al escalafón con un rango para que hicieran carrera, pero ahora les están dando el rango a su gusto, sin tener los requisitos, sin tener el tiempo, ni la formación, ni todo lo que establece la ley; a discreción están nombrando personas en el escalafón diplomático, sabiendo el gobierno lo cual a todas luces es un hecho de abuso de autoridad y violación de la ley”, dijo Graco Pérez, experto en relaciones internacionales. Para el experto en cada administración la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido usada por los funcionarios de turno para nombrar a sus allegados y asegurarles la permanencia; sin embargo, la actual administración se ha caracterizado por ser la más politizada.