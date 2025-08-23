  1. Inicio
Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 24 de agosto

Varios sectores del norte de Honduras se encuentran en este listado de colonias afectadas por los cortes de energía programados por la ENEE

  • 23 de agosto de 2025 a las 13:50
Los cortes iniciarán a las 7:00 de la mañana en varias zonas del norte.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de San Pedro Sula no tendrán energía eléctrica debido a los cortes de energía programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para este domingo 24 de agosto.

Los cortes se deben a los trabajos de mantenimiento que se realizarán en las siguientes zonas:

De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Barrio Santa Ana (este), barrio Las Acacias (oeste), barrio Guamilito, Laboratorio Finlay, Keymart, comercial Larach (Las Acacias), Mercado Guamilito (costado este), Hotel Honduras Plaza, Hotel Mediterráneo.

De 7:00 am a 5:00 pm en San Pedro Sula

Barrio Río Piedras (este), Canal 6, Planta de mantenimiento de aguas.

Barrio Río Piedras, barrio Suyapa, barrio El Centro (oeste), barrio El Benque (este), Mercado Central, ENEE (plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.

Barrio Río Piedras (norte), bulevar Morazán, barrio Los Andes (centro y sur), Hotel Clarion, Estadio Morazán, Instituto María Auxiliadora, Hotel Crown Plaza, Museo La Naturaleza, Plaza Cristal, Plaza Nova Prisa, Plaza Mónca, Malecón.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

