Nasralla en Atlántida: "Ayer ganábamos por 7 puntos, hoy estamos ganando por 15"

Tegucigalpa, Honduras.- En la continuación de su campaña proselitista y a solo unas horas del comienzo del silencio electoral, el candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, recorrió varias zonas del departamento de Atlántida.
En su discurso, el presidenciable aseguró que su partido le lleva una ventaja considerable a su más cercano perseguidor, aduciendo que la victoria del liberalismo está asegurada.
"Ayer íbamos ganando por 7 puntos, hoy estamos ganando por 15. Cada día que pasa el Partido Liberal extiende su ventaja. Es tanta la desesperación del Partido Libre que nos golpearon ayer en Tegucigalpa", expresó Nasralla al tiempo que sus seguidores gritaban: "fuera el familión".
Salvador visitó el municipio de El Porvenir, Atlántida, donde dijo que "El Porvenir y las playas del departamento de Atlántida son las mejores playas de Honduras, y yo me comprometo a dar las facilidades para que haya proyectos turísticos que se instalen aquí".
Sobre sus contrincantes
El aspirante liberal, sobre sus rivales, especialmente los que están en el poder, dijo: "Honduras ha sido un desperdicio, porque los que han llegado de presidentes se han dedicado a dormir, yo no duermo, yo trabajo".
Aprovechó la oportunidad para decirle a su contrincante, Rixi Moncada, del partido Libre y en la causa particular de El Porvenir "Caco (candidato alcalde de El Porvenir) va a tener un presidente liberal, que seré yo. El dinero no lo tendrá que ir a mendigar, como le tocó ir a mendigar con la señora Rixi Moncada, que tiene la desvergüenza después de haber gobernado estos cuatro años, se vuelve a meter para seguir metiendo a su familia".
El líder del liberalismo invitó a toda su militancia a ir a votar de forma multitudinaria el próximo domingo 30 de noviembre a que nadie se quede en sus casas y que desde temprano ejerzan el sufragio a favor del Partido Liberal.
"Está ganado, solo necesito que las personas que estén en mesa defiendan los votos. Vamos a ser gobierno, nuestro gobierno será recordado. A los que son del Partido Nacional, no voten su voto, este el momento del Partido Liberal, este es el momento de recuperar de los ladrones, narcotraficantes, el poder; hay que sacarlos", señaló Salvador Nasralla.
Para cerrar, prometió que la Secretaría de Turismo estará en el departamento de Atlántida y pidió a los simpatizantes liberales, no salir a celebrar cuándo él gane, sino que se queden cuidando las urnas.