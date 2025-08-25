Médicos en San Pedro Sula están siendo extorsionados, denuncia CMH

San Pedro Sula, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció que en la ciudad de San Pedro Sula los médicos de clínicas privadas están siendo víctimas de extorsión. A través de un comunicado, el gremio expuso que los galenos "enfrentan situaciones de extorsión y amenazas (...), particularmente en clínicas privadas que se han visto vulneradas por la creciente ola de criminalidad".

De igual forma, denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, principalmente por la "ausencia de avances en la tramitación e investigación de las denuncias ya interpuestas por las víctimas". Asimismo, el CMH lamentó la falta de medidas que garanticen la seguridad de sus agremiados para que laboren en sus respectivos sitios de trabajo. En ese sentido, el CMH exhortó al gobierno a implementar de inmediato acciones de "seguridad y justicia" con el fin de salvaguardar la vida de los médicos y que no queden en impunidad estos actos delictivos.

"Un país sin seguridad para quienes ejercen la medicina es un país que pone en riesgo la salud de toda la población", enfatizó el gremio.