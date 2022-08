Los médicos cubanos suplirán ocho especialidades en las que hay déficit en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La inminente llegada de los médicos cubanos al territorio nacional mantiene en vilo a la población hondureña.

El ministro de la Secretaría de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, informó que traerá a Honduras un total de 86 galenos especialistas de Cuba para cubrir un déficit que hay en las áreas de especialidades.

La decisión ha sido criticada por el Colegio Médico de Honduras (CMH) y demás asociaciones del gremio, aduciendo que no se necesita de galenos extranjeros cuando no se cuentan con plazas ni para el propio personal del país.

“A mí me dicen ‘van a traer médicos, pero no les pagan a los de acá’. Tranquilos, están revolviendo. Lo que aquí sobra es un montón de médicos generales, tenés como diez mil ahorita y yo no los puedo nombrar, lo que ocupo son los especialistas”, manifestó Matheu.

El funcionario indicó que los médicos cubanos tienen las especialidades de cirugía general, ortopedia, cirugía cardiovascular, endocrinología, neurocirugía, urólogo, oncólogo y medicina interna, sin precisar la cantidad de médicos que vendrán por cada especialidad.

“Esa lista la hizo la Subsecretaría de Redes, hay de las especialidades que ahorita nos están haciendo falta”, aclaró.

Lo que sí aseguró es que en el país no hay médicos especialistas desempleados porque le pidió al CMH que si los habían, se los llevara para así nombrarlos sin necesidad de concursos.

De su parte, Helga Codina, presidenta del CMH, señaló que sí hay médicos especialistas desempleados, pero el factor predominante es que no les pagan sus salarios.

“Hay una gran cantidad de médicos especialistas que no están contratados, no es necesario que vengan los cubanos, esto se puede resolver con el personal de acá, siempre y cuando le paguen, imagínese que tenemos 22 médicos que tienen ocho meses sin pagarles en La Mosquitia”, explicó.