CNE llama custodios electorales y operadores de transmisión de datos a verificar pago

El CNE insta a los Custodios Electorales de Centro de Votación y Operadores Técnicos de Transmisión de Resultados para que realicen la consulta vía teléfono de su pago en el Banco, ya que a la fecha un número significativo de personas no se ha abocado a la entidad financiera a realizar el respectivo cobro.

A los ciudadanos que desempeñaron la labor de Custodios Electorales de Centro de Votación y Operadores Técnicos de Transmisión de Resultados en las Elecciones Generales celebradas el pasado 28 de noviembre del 2021, que aún no han realizado su cobro, el Consejo Nacional Electoral solicita comunicarse al Call Center de Banco de Occidente 2545-7000/2290-7000 para verificar la realización de su remuneración por la labor realizada.

En marzo pasado la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) instó a completar los requisitos solicitados a los ciudadanos que participaron en el proceso de elecciones generales 2021, como custodios de centros de votación y a los que actuaron como operadores técnicos acreditados por los partidos políticos, sobre la situación actual de los pagos respectivos.

Para el proceso electoral se contrataron 22 mil 150 custodios, de los cuales se ha cancelado su pago a 14,889 lo que representa un 67%, sin embargo hay 6,899 que aún no ingresan su hoja de incidencia, sin este requisito no se puede hacer la cancelación de su pago, asimismo hay 291 custodios bloqueados porque no regresaron algún equipo contenido en los kits tecnológicos asignados.

Con relación a los operadores técnicos, participaron 12,197 ciudadanos, de este total, el órgano electoral a la fecha ha cancelado su pago a 8,737 lo que representan un 72%, hay 287 cuya cancelación está en proceso y 3 mil 170 que no fueron acreditados.

Es de hacer notar que los custodios de centros de votación tienen como requisito registrar su participación mediante la hoja de incidencia AQUÍ, una vez llena se procede a seleccionarlos para el pago mediante la elaboración de la planilla.