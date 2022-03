CNE pide a custodios electorales completar requisitos pendientes para su pago

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) instó este lunes a los ciudadanos que participaron en el proceso de elecciones generales 2021, como custodios de centros de votación y a los que actuaron como operadores técnicos acreditados por los partidos políticos, sobre la situación actual de los pagos respectivos.

Para el proceso electoral se contrataron 22 mil 150 custodios, de los cuales se ha cancelado su pago a 14,889 lo que representa un 67%, sin embargo hay 6,899 que aún no ingresan su hoja de incidencia, sin este requisito no se puede hacer la cancelación de su pago, asimismo hay 291 custodios bloqueados porque no regresaron algún equipo contenido en los kits tecnológicos asignados.

Con relación a los operadores técnicos, participaron 12,197 ciudadanos, de este total, el órgano electoral a la fecha ha cancelado su pago a 8,737 lo que representan un 72%, hay 287 cuya cancelación está en proceso y 3 mil 170 que no fueron acreditados. Es de hacer notar que los custodios de centros de votación tienen como requisito registrar su participación mediante la hoja de incidencia AQUÍ , una vez llena se procede a seleccionarlos para el pago mediante la elaboración de la planilla.

En el caso de los operadores técnicos, cada partido político cuenta con un técnico designado como administrador en la plataforma web, para verificar a los operadores que asistieron a realizar su labor de transmisión el día de las elecciones y registrar que está apto para el pago, por lo cual se instruye a estos mismos a solicitar a sus enlaces con el partido político que los designó para la realizar la gestión de su pago.

