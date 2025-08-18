  1. Inicio
ConectaH llevará internet satelital a 2,000 escuelas en zonas remotas

Unos 2,000 centros educativos en zonas remotas y de difícil acceso contarán con internet satelital para finales de octubre, gracias al programa “ConectaH”, impulsado por Hondutel en conjunto con el PNUD y la Secretaría de Educación.

  • 18 de agosto de 2025 a las 13:01
El Heraldo Videos