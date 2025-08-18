  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

"Se han pedido perdón, se han abrazado": Padre Serrano tras reunirse con consejeros del CNE

El padre Serrano reveló que en la reunión con los consejeros del CNE hubo un ambiente de reconciliación, donde se pidieron perdón y se dieron abrazos.

  • 18 de agosto de 2025 a las 18:09
El Heraldo Videos