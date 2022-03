Salvador Nasralla: “JOH paga las consecuencias de sus actos”

“Hacía falta que encarcelaran a un expresidente hondureño, ya habían metido presos a mandatarios de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, de Honduras ninguno, el país más corrupto no tenía. Él (Juan Orlando Hernández) simplemente paga las consecuencias del trabajo que hizo en la droga desde el 2004 hasta ahora”, expresó el designado presidencial.

Por otra parte, Nasralla aseguró que el sistema judicial de Honduras es controlado por estructuras ligadas al narcotráfico y otros delitos y además apuntó que el expresidente Hernández es el jefe del crimen en el país.

“El problema es que el sistema judicial hondureño está integrado y está ‘jefeado’ por personas que están involucradas en el crimen organizado. Entonces, al igual que Juan Orlando Hernández se sentó en la silla de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para dar un mensaje, eso muestra que el jefe del crimen organizado, que es Juan Orlando, tiene debajo de él a la CSJ y al sistema de justicia a sus pies”.

El también presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) acusó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de engavetar las solicitudes de extradición y que las últimas capturas a extraditables se deben a presiones hechas por las autoridades de Estados Unidos.

“Ellos perfectamente han ido dándole tiempo a todas las órdenes de extradición, las van engavetando y si no hay una presión como la que existe en este momento de los Estados Unidos no van a salir. En otras palabras es Estados Unidos quien termina ejecutando casi todas las órdenes en contra de los delincuentes del crimen organizado en Honduras, porque nuestro sistema de justicia es como que no existiera”, puntualizó Nasralla.

