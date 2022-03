Abogado de JOH tras interponer apelación: “A nuestro criterio no procede esta solicitud de extradición”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Situaciones que no se consideraron en la reciente audiencia en la que aprobaron la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, podría ser el último eslabón que revierta esta decisión del juez natural de la Corte Suprema de Justicia, explicó este sábado Iván Martínez, abogado defensor del exmandatario, después de interponer el recurso de apelación.



A las 4:32 de la tarde de este sábado, la defensa de Hernández presentó el recurso de apelación contra de la resolución que da luz verde a su extradición.



Sin embargo, para Martínez hay varias situaciones que en la audiencia del pasado miércoles no se tomaron en cuenta, pero si el pleno de la Corte lo analiza, “no procede esta solicitud de extradición”.



“Después de haberse debatido de una audiencia de primera instancia de la cual resultaron varias situaciones que no se consideraron y no se analizaron con la debida diligencia y atención, a nuestro criterio no procede esta solicitud de extradición”, explicó Martínez en una entrevista al noticiero Hoy Mismo.



“Todos estos planteamientos pueden llegar a tomar una decisión más ajustada a lo que el derecho interno corresponde”, agregó.



Además, Iván Martínez declaró, que desde el punto de vista de la defensa, ningún nacional puede ser extraditado de acuerdo a los tratados.



“En ninguno de los tratados de Latinoamérica que conocemos, existe la posibilidad de extraditar a un nacional. En los tratados, en ninguna de las partes establece que se pueda entregar a un nacional, pero si se puede llevar a cabo sanciones conforme a investigaciones en el país de donde se radica”.



“Nuestro planteamiento son netamente jurídicos y a nuestro criterio no procede esta solicitud de extradición”, concluyó.

¿Qué prosigue después de la apelación?



Al presentar la apelación, el documento deberá ser remitido por el juez Edwin Ortez y así el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocará al Pleno en fecha y hora que él estipule.



Serán 15 los abogados encargados de votar en el Pleno: siete nacionalistas, siete liberales y un juez de Corte de Apelaciones Penal que se designe.



En los próximos días se dará conocer la resolución final que ratifiqué la decisión de ceder a la extradición o retroceder.