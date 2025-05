Caso Koriun: No alcanza el dinero para cubrir a todos los ahorrantes

Pero de los L.63.3 millones retirados de cuentas bancarias no se sabe cuánto dinero pagaron de capital a socios, pues en Koriun no quedó ningún respaldo en documentos menos en equipo de computación.

A la fecha, no se han encontrado fondos suficientes en cuentas bancarias o activos de la empresa que permitan cubrir los depósitos captados, muchos de los cuales provinieron de remesas, pensiones y ahorros personales de los afectados.

A pesar de múltiples denuncias y advertencias, las autoridades actuaron tarde y hoy los recursos disponibles no son suficientes para devolver el dinero a todos los ahorrantes de Koriun.

A eso de la 1:00 am ante la amenaza los técnicos de la CNBS, abandonaron las oficinas custodiadas por los policías y solo quedaron en las oficinas Iván Velásquez y el personal de Koriun haciendo pagos de capital. Más tarde Iván Velásquez, salió de las oficinas.

A la 12:00 am de ayer el primer grupo comenzó a entrar a las oficinas, pero cuando ya las personas creían que iban a recuperar su capital los hicieron esperar.

Ayer que algunos de los socios de Koriun estaban afuera de las instalaciones confirmaron que les habían pagado tal vez el 15 por ciento del capital que habían invertido en los últimos meses.

“No nos dieron todo, cuando me pagaron aún estaba Iván y los demás empleados” comentó uno de los socios.

Los empleados de Koriun les confirmaron a los socios que ya no había dinero dentro de las oficinas, por lo que decidieron entrar y tomarse la carretera dejando sin paso a los vehículos que venían de Puerto Cortés y viceversa.

Al mediodía el grupo de socios de Koriun que estaban dentro de las oficinas permitieron el acceso a medios de comunicación para que constataran que solo cuatro cajas con billetes de baja denominación habían quedado abandonadas.

Alexander, uno de los socios que estaba custodiando, dijo que al ver a los del MP salir y sin dar respuesta se iban, y la Policía también se desapareció “vimos que nos tenían una trampa, decidimos entrar”.

Laura Zambrano, otra de las socias expresó “invertimos el dinero y sabíamos que esto podía pasar, pero no que el gobierno nos iba a venir a hacer todo esto”.

Los clientes de Koriun se mantuvieron ayer hasta en horas de la noche dentro de las oficinas y apostados bloqueando el paso en la carretera, pero nunca recibieron respuestas de las autoridades hasta en horas de la noche que fueron desalojados de la vía.

Ahora los empleados de Koriun no saben cuánto dinero pagaron de capital, porque no dejaron documentos, los socios tampoco tienen certeza de los pagos y siguen exigiendo la devolución de su dinero mientras que el gerente Iván Velásquez, que están en la cárcel, no ha dicho quien se quedó con los 63.3 millones de lempiras que fueron llevados a las oficinas de Koriun en Choloma