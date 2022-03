$!Defensa de expresidente Juan Orlando Hernández interpone apelación ante la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las 4:32 de este sábado, la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, interpuso en la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación como última carta para evitar que el exmandatario sea extraditado hacia Estados Unidos.



Tras el fallo del juez de primera instancia, el cuerpo de abogados de Hernández acudió este día, en que vencía el plazo, para interponer un recurso de apelación con la finalidad de revertir la resolución.

El Auto Acordado establece que bajo un proceso de extradición todos los días son hábiles, por lo que este sábado a las 11:59 de la noche vencía el plazo de 72 horas para presentar el recurso.

Rosa Bonilla, abogada de Hernández, espera que los argumentos que el juez, Edwin Ortez, de primera instancia, no consideró ahora sí sean analizados por el Pleno de Magistrados y la respuesta sea favorable.

“Nosotros en la audiencia presentamos una serie de alegatos que no fueron analizados por el juez y la resolución no da respuesta a lo planteado por la defensa, parte de la impugnación que hicimos. Estaremos a la espera que el máximo tribunal de justicia discuta la apelación y si no consideran lo planteado que nos den una fundamentación, ya que nadie nos ha contestado”, dijo anteriormente Bonilla.

