Trump abre la puerta a una cumbre trilateral con Putin y Zelenski

Pposibilidad de una cumbre trilateral con Putin y Zelenski, señalando que podría realizarse “si todo va bien” tras su reunión con el presidente ucraniano. El encuentro busca allanar el camino hacia una “paz duradera” en Ucrania, con respaldo y atención de líderes europeos.

  • 18 de agosto de 2025 a las 14:04
El Heraldo Videos