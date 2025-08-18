Cortes de energía en Honduras este martes 19 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía en el Distrito Central y otras regiones del país, programados para este martes 19 de agosto.

Según la empresa energética, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de reducir fallas y mejorar la distribución.

A continuación el listado de lugares donde no habrá energía eléctrica por varias horas este martes: