Cortes de energía en Honduras este martes 19 de agosto: ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía en el Distrito Central y otras regiones del país, programados para este martes 19 de agosto.
Según la empresa energética, las interrupciones del servicio se deberán a trabajos de mantenimiento, con el objetivo de reducir fallas y mejorar la distribución.
A continuación el listado de lugares donde no habrá energía eléctrica por varias horas este martes:
Tegucigalpa: de 9:00 a 2:00 p.m.
Parte del barrio La Granja, Plaza La Granja, colonia Pérez, Centro Urológico Hondureño, Corporación Flores, supermercados Yip y zonas aledañas.
Choloma, Cortés: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonias Rubí I y II, Residencial Las Américas, Residencial Villas Rosario, colonias San Jorge y Jardín.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, colonia Payacam, granjas avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchías, Los Mangos, Casitas y zonas aledañas.
Jutiapa, Atlántida y Balfate, Colón: de 9:00 a.m. a las 3:00 p.m.
Roma, Salitrán, Agua Dulce, Cacao, Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tomala, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Papaloteca, La Bomba.
El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, El Bambú, Limeras, Las Crucitas, El Carbón, Lucinda, además de Hotel Palma Real, Generador La Gloria y Hospital Loma de Luz.
Trujillo, Colón: de 9:00 a.m. a las 3:00 p.m.
Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Standard Fruit Company y la Base Naval.
En ese sentido, las autoridades de la ENEE recomiendan a la población tomar las medidas necesarias como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones.
Asimismo, instan a estar al tanto de sus canales oficiales para enterarse de cualquier cambio en la programación de los cortes de energía.