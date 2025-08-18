Capo hondureño se declara culpable de narcotráfico en una Corte de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras. -El narcotraficante hondureño Walther Alexander Ramos Rivera, alias "Volantillo" se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos, en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

El juez Robert N. Scola fijó la lectura de sentencia para el 25 de septiembre a las 9:30 a. m., en la División de Miami. Hasta entonces, Ramos Rivera permanecerá en libertad bajo fianza.

Según documentos federales a los que tuvo acceso EL HERALDO, Ramos Rivera admitió haber participado durante más de una década en una red internacional de tráfico de cocaína vinculada al narcotraficante hondureño Sergio Neftali Mejía Duarte, ya condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El escrito señala que, desde 2006 hasta junio de 2019, Ramos actuó como representante y colaborador directo de Mejía Duarte en la recepción de cargamentos marítimos de cocaína procedentes de Colombia, los cuales llegaban a Panamá y Honduras.

Posteriormente, el acusado coordinaba el tránsito de la droga hacia México, donde organizaciones criminales la recibían para su importación ilegal a Estados Unidos.

La acusación detalla que Ramos Rivera primero operó desde Honduras, pero más tarde se trasladó a Panamá para facilitar la logística de los envíos provenientes de Colombia hacia Centroamérica.

El esquema delictivo movilizó miles de kilogramos de cocaína durante el periodo de la conspiración.

De acuerdo con las autoridades, las ganancias de Ramos Rivera superaron los 500,000 dólares.