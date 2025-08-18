Caminata de las iglesias
Suben a L20 millones la recompensa por exjefe militar Romeo Vásquez
El general en retiro enfrenta acusaciones por el asesinato de Isy Obed Murillo, el intento de asesinato de Alex Roberto Zavala y por el delito de lavado de activos.
Rodiney Cerrato
18 de agosto de 2025 a las 10:52
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Libre confirma marchas en San Pedro Sula el 30 de agosto
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Reconciliación en el CNE: Leopoldo Serrano asegura que su sacrificio dio frutos
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Aduanas recibe canastas gourmet y artículos desechables de agencia de viajes
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
"Se han pedido perdón, se han abrazado": Padre Serrano tras reunirse con consejeros del CNE
Lesly Chambasis
Videos Honduras
ConectaH llevará internet satelital a 2,000 escuelas en zonas remotas
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Videos Honduras
Cossette López recibe al padre Leopoldo Serrano tras su llegada a la capital
Marbin López
Videos Honduras
“Es una muestra de que el pueblo quiere paz”: Leopoldo Serrano sobre caminata de las iglesias Católica y Evangélica
Marbin López
Videos Honduras
Tras su caminata, Padre Leopoldo Serrano se prepara para dialogar con consejeros del CNE y la presidenta Castro
Marbin López
Videos Honduras
"Mi objetivo es la paz”: Padre Leopoldo Serrano culmina caminata desde Santa Bárbara y pide a candidatos frenar discursos de odio
Marbin López
Videos Honduras
Vista aérea: los integrantes de las iglesias marchan juntos en la caminata
Yoseph Amaya
Videos Honduras
Fe en masa: así se vivió la caminata de las iglesias en Tegucigalpa
Estalin Irías