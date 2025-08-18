  1. Inicio
Suben a L20 millones la recompensa por exjefe militar Romeo Vásquez

El general en retiro enfrenta acusaciones por el asesinato de Isy Obed Murillo, el intento de asesinato de Alex Roberto Zavala y por el delito de lavado de activos.

  • 18 de agosto de 2025 a las 10:52
