Más de 24,000 personas afectadas y 13 muertes dejan las lluvias a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias generadas por la influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de vientos y humedad del océano Pacífico y del mar Caribe se concentraron en la zona sur del país. Debido a eso, las autoridades del comité de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decidieron integrar a la alerta roja a los municipios de Choluteca, Marcovia y Alianza en Valle. En esas regiones las precipitaciones causaron estragos en zonas como el municipio de Apacilagua, Choluteca que fue declarado en emergencia por las autoridades municipales. Allí, las principales vías de acceso que conducen a unas 17 comunidades fueron severamente afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias.

El alcalde Carlos Alberto Martínez indicó que hay aldeas a las que no se puede acceder debido a que la crecida de ríos, quebradas, deslizamientos y derrumbes que obstaculizaron los caminos y calles. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Estamos muy preocupados. Las lluvias han causado crecidas del río Choluteca y de varias quebradas, dejando familias atrapadas sin alimentos, sin transporte y sin atención médica", comentó el edil. En el municipio de Choluteca se reportan afectaciones en sectores como El Palenque, Santa Lucía, El Anillo, entre otras comunidades; son más 800 familias que fueron afectadas por las lluvias, señalaron las autoridades de Copeco en la zona. Las incidencias en la zona se deben al desbordamiento en la parte baja del río Choluteca. Por su parte, en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, el reporte de incidencias de Copeco informó de 14 comunidades incomunicadas, entre ellas, La Sonora, El Borbollón, Playitas, El Conchal, La Ceiba, Los Amates. En el Distrito Central se reportaron deslizamientos en colonias como El Hato de Enmedio, La Colinas, que pusieron en riesgo algunas viviendas.

En esas regiones las precipitaciones causaron estragos en zonas como el municipio de Apacilagua, Choluteca que fue declarado en emergencia por las autoridades municipales. Allí, las principales vías de acceso que conducen a unas 17 comunidades fueron severamente afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias. El alcalde Carlos Alberto Martínez indicó que hay aldeas a las que no se puede acceder debido a que la crecida de ríos, quebradas, deslizamientos y derrumbes que obstaculizaron los caminos y calles. "Estamos muy preocupados. Las lluvias han causado crecidas del río Choluteca y de varias quebradas, dejando familias atrapadas sin alimentos, sin transporte y sin atención médica", comentó el edil. En el municipio de Choluteca se reportan afectaciones en sectores como El Palenque, Santa Lucía, El Anillo, entre otras comunidades; son más 800 familias que fueron afectadas por las lluvias, señalaron las autoridades de Copeco en la zona.

Las incidencias en la zona se deben al desbordamiento en la parte baja del río Choluteca. Por su parte, en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, el reporte de incidencias de Copeco informó de 14 comunidades incomunicadas; La Sonora, El Borbollón, Playitas, El Conchal, La Ceiba, Los Amates. En el Distrito Central se reportaron deslizamientos en colonias como El Hato de Enmedio, La Colinas, que pusieron en riesgo algunas viviendas.

Reporte

A nivel nacional, es reporte de Copeco emitido el miércoles, indica que hay 83 comunidades incomunicadas, es decir, 20 más que las que se reportaron el martes. Señala que hay 24,856 personas que fueron afectadas por las lluvias; de esas, 2,356 quedaron damnificadas. Lamentablemente, las muertes causadas por las lluvias se elevaron a 13; el último deceso fue el de un hombre de 60 años de edad, quien murió al ser arrastrado por la corriente del río Choluteca en el municipio de Namasigüe. A nivel nacional se reportan 315 incidencias causadas por las lluvias que se reportan desde hace dos semanas, que dejaron a cinco personas lesionadas y 38 rescatados. Además, se contabilizan 1,947 viviendas que resultaron dañadas y 71 destruidas.

Alertas