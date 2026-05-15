Más de 700 alumnos de escuelas públicas participan en feria agrícola y tecnológica

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 700 estudiantes de al menos 17 centros educativos, Escuelas Agrícolas e Institutos Técnicos Agroforestales e Industriales de diferentes departamentos del país participaron en la Agro Feria denominada "Innovación al Futuro que Creamos". Durante el evento, que fue organizado por la Secretaría de Educación (Seduc), los alumnos expusieron productos y proyectos relacionados con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, pero enfocados al fortalecimiento de los sectores agrícolas e industriales del país. Los estudiantes presentaron más de 1,500 productos, entre ellos alimentos procesados; productos cosméticos y de higiene natural; así como propuestas tecnológicas e industriales.

Las propuestas elaboradas en los distintos centros educativos técnicos del país forman parte de la vinculación educativa al sector productivo y al mundo laboral. La ministra de Educación, Arely Argueta, resaltó el funcionamiento de las escuelas agrícolas. "En estas escuelas, los jóvenes salen preparados para incorporarse al área educativa, realizar emprendimientos, y eso es muy importante porque se avanza en el desarrollo de la economía del país", dijo. Las autoridades indicaron que el evento permitió que los estudiantes demostraran de manera práctica las competencias y las habilidades que adquieren en los diferentes bachilleratos técnicos de la RED-AGRO.