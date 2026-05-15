OACNUDH subraya obligación estatal de proteger el ejercicio del periodismo tras agresiones de Guardia de Honor Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras subrayó la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y el respeto a la libertad de expresión. El pronunciamiento del organismo internacional surge tras el incidente ocurrido durante el evento de oficialización de ascensos en las Fuerzas Armadas, donde periodistas fueron agredidos mientras realizaban su labor informativa. Los periodistas Hedy Quintero y Flabio Pavón, del Noticiero Hoy Mismo y otros colegas habrían sido víctimas de agresiones por parte de la Guardia de Honor Presidencial, mientras realizaban su labor informativa.

En un comunicado, la OACNUDH reiteró la importancia de garantizar plenamente la libertad de expresión, incluido el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos de interés público. Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que generan las agresiones y actos de intimidación contra periodistas, destacando el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática. El organismo recordó que la libertad de expresión solo puede estar sujeta a restricciones excepcionales, las cuales deben ser estrictamente necesarias y proporcionales.

En ese sentido, enfatizó que "las autoridades deben abstenerse de cualquier interferencia indebida en la labor periodística y asegurar que los comunicadores puedan desempeñar su trabajo de manera libre y segura". Además OACNUDH, recordó que tras la reciente visita a Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, se reiteró el llamado a que las autoridades reconozcan y respalden el trabajo de los periodistas.

Evitando actos de estigmatización que puedan poner en riesgo su seguridad o afectar su credibilidad.