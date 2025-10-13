Más de 3,000 casos de gusano barrenador en animales reportan autoridades de Senasa

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 3,028 casos de gusano barrenador del ganado en animales, reportó el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) en lo que va de este año. La enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax se extiende por todo el país; pero son las regiones ganaderas de Olancho, El Paraíso, Yoro, Colón y Francisco Morazán donde se reportan más casos. Ante la emergencia, las autoridades de Senasa y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señalan que están desarrollando acciones para evitar que la enfermedad se propague.

Emilio Aguilar, director de Senasa, indicó que el ganado bovino es el más afectado; sin embargo, animales como cerdos, caballos, ovejas, incluso animales domésticos se están contagiando con miasis. Aguilar agregó que para evitar mayores brotes se están desarrollando acciones de control y vigilancia en diferentes sitios del país. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Senasa intensificó las medidas de inspección en ganado en tránsito, especialmente en zonas fronterizas y rutas por donde transita el hato ganadero, con el fin de evitar el movimiento de animales infectados. Además, se realizan capacitaciones a ganaderos sobre el uso de larvicidas, limpieza de heridas y notificación inmediata de casos sospechosos, indicaron las autoridades. Indicaron que actualmente hay siete puestos de control zoosanitario en funcionamiento y siete que están en proceso de construcción; los centros vendrán a fortalecer la vigilancia y el control del movimiento de animales.