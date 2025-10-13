Más de 3,000 casos de gusano barrenador en animales reportan autoridades de Senasa

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 3,028 casos de gusano barrenador del ganado en animales, reportó el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) en lo que va de este año.
La enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax se extiende por todo el país; pero son las regiones ganaderas de Olancho, El Paraíso, Yoro, Colón y Francisco Morazán donde se reportan más casos.
Ante la emergencia, las autoridades de Senasa y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señalan que están desarrollando acciones para evitar que la enfermedad se propague.
Emilio Aguilar, director de Senasa, indicó que el ganado bovino es el más afectado; sin embargo, animales como cerdos, caballos, ovejas, incluso animales domésticos se están contagiando con miasis.
Aguilar agregó que para evitar mayores brotes se están desarrollando acciones de control y vigilancia en diferentes sitios del país.
Senasa intensificó las medidas de inspección en ganado en tránsito, especialmente en zonas fronterizas y rutas por donde transita el hato ganadero, con el fin de evitar el movimiento de animales infectados.
Además, se realizan capacitaciones a ganaderos sobre el uso de larvicidas, limpieza de heridas y notificación inmediata de casos sospechosos, indicaron las autoridades.
Indicaron que actualmente hay siete puestos de control zoosanitario en funcionamiento y siete que están en proceso de construcción; los centros vendrán a fortalecer la vigilancia y el control del movimiento de animales.
Se espera que los centros de control y vigilancia empiecen a funcionar en marzo de 2026.
El plan también contempla visitas a fincas, habilitación de corrales de inspección y un monitoreo permanente en puntos estratégicos como parte del sistema nacional de vigilancia para la erradicación del gusano barrenador.
"El trabajo conjunto está dando resultados; la mayoría de los ganaderos están capacitados, revisan sus animales con frecuencia y aplican los tratamientos adecuados", aseguró Aguilar.
No obstante, los ganaderos pidieron mayor control a las autoridades de Senasa para erradicar la enfermedad nuevamente, como se hizo en 1996.