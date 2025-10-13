  1. Inicio
Más de 3,000 casos de gusano barrenador en animales reportan autoridades de Senasa

Las autoridades de sanidad animal indicaron que están desarrollando acciones para controlar y erradicar la enfermedad en el territorio

  • 13 de octubre de 2025 a las 13:50
Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 3,028 casos de gusano barrenador del ganado en animales, reportó el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) en lo que va de este año.

La enfermedad causada por la mosca Cochliomyia hominivorax se extiende por todo el país; pero son las regiones ganaderas de Olancho, El Paraíso, Yoro, Colón y Francisco Morazán donde se reportan más casos.

Ante la emergencia, las autoridades de Senasa y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señalan que están desarrollando acciones para evitar que la enfermedad se propague.

Casi 200 casos de miasis en humanos por el gusano barrenador reporta la Sesal

Emilio Aguilar, director de Senasa, indicó que el ganado bovino es el más afectado; sin embargo, animales como cerdos, caballos, ovejas, incluso animales domésticos se están contagiando con miasis.

Aguilar agregó que para evitar mayores brotes se están desarrollando acciones de control y vigilancia en diferentes sitios del país.

Senasa intensificó las medidas de inspección en ganado en tránsito, especialmente en zonas fronterizas y rutas por donde transita el hato ganadero, con el fin de evitar el movimiento de animales infectados.

Además, se realizan capacitaciones a ganaderos sobre el uso de larvicidas, limpieza de heridas y notificación inmediata de casos sospechosos, indicaron las autoridades.

Indicaron que actualmente hay siete puestos de control zoosanitario en funcionamiento y siete que están en proceso de construcción; los centros vendrán a fortalecer la vigilancia y el control del movimiento de animales.

Mascotas de la capital afectadas con gusano barrenador: hasta cinco casos a la semana

Se espera que los centros de control y vigilancia empiecen a funcionar en marzo de 2026.

El plan también contempla visitas a fincas, habilitación de corrales de inspección y un monitoreo permanente en puntos estratégicos como parte del sistema nacional de vigilancia para la erradicación del gusano barrenador.

"El trabajo conjunto está dando resultados; la mayoría de los ganaderos están capacitados, revisan sus animales con frecuencia y aplican los tratamientos adecuados", aseguró Aguilar.

No obstante, los ganaderos pidieron mayor control a las autoridades de Senasa para erradicar la enfermedad nuevamente, como se hizo en 1996.

