Más de 1.3 millones de alumnos ya están registrados en el sistema educativo

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) de la Secretaría de Educación (Seduc) reportó hasta inicios de abril más de 1.3 millones de alumnos registrados. Los datos a los que tuvo acceso EL HERALDO reflejan que el número de alumnos inscritos hasta el 6 de abril representa un avance de más del 71% en comparación con el ingreso reportado en 2025, cuando se inscribieron 1,841,292 estudiantes. Aunque la cifra refleja una reducción en el registro estudiantil; la ministra de Educación, Arely Argueta, aseguró a este rotativo que esto responde principalmente a la reciente reapertura de la plataforma SACE, y no a una disminución de la matrícula.

Argueta explicó que el SACE estuvo cerrado por un proceso de actualización, lo que retrasó el ingreso de datos por parte de los directores de centros educativos. "El sistema se acaba de habilitar, ya se dio luz verde a directores y secretarios para que comiencen a subir la matrícula, por eso vamos avanzando", indicó. De acuerdo a los datos oficiales hasta el pasado lunes se reportó un total de 1,312,369 niños, niñas y adolescentes inscritos al sistema. El análisis por departamento evidencia que ninguno ha logrado aún el 100% de la matrícula del año pasado.

Las mayores coberturas se reportan en Intibucá con 78.9%; Choluteca que registra el 78.6% de la matrícula y Atlántida con el 77.7%, mientras que los niveles más bajos se observan en Gracias a Dios que reporta el 55.8%; Islas de la Bahía con 61.4% y Olancho 61.7%. En los departamentos con mayor población estudiantil, como Cortés y Francisco Morazán, el avance es de 70.4% y 74.4%, respectivamente, lo que refleja que aún hay miles de estudiantes pendientes de ser registrados en el sistema. Ante los datos, la titular de Educación descartó una reducción en la cantidad de estudiantes y atribuyó la diferencia al proceso administrativo. "Solo hemos tenido dos semanas de apertura del sistema, y esta semana de Semana Santa también influyó. Esperamos retomar el ritmo y seguir aumentando la matrícula", afirmó.