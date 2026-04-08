Cámaras captan a Patrick antes de ser secuestrado: cronología de cómo se lo llevaron en Taulabé

Las autoridades continúan con la intensa búsqueda del menor Patrick Sammir Girón Chávez, secuestrado cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, Comayagua.
Cámaras de seguridad captaron a Patrick saliendo de su casa tan solo minutos antes de que fuera raptado. Aquí la cronología de cómo se lo llevaron.
Las imágenes muestran al menor, de 10 años de edad, saliendo de su vivienda junto a otra niña, ambos con uniforme y mochilas.
Los menores caminan lentamente tras salir de la casa, aparentemente con la intención de esperar a una tercera niña que aún se encontraba dentro de la vivienda.
Segundos más tarde, Patrick y la otra menor avanzan lentamente, alrededor de las 6:50 de la mañana.
Ambos logran avanzar hasta el final de la intersección, cuando segundos después se observa a la tercera niña salir de la vivienda.
Cuando el reloj marcaba las 6:51 de la mañana, la tercera menor salió intentando alcanzar a Patrick y a la otra niña.
La tercera niña avanzó unos metros hasta que escuchó los gritos de Patrick y observó cómo se lo llevaban, por lo que corrió, abandonó su mochila e intentó alcanzarlo.
Mientras la menor gritaba: “¡Se llevan a Patrick!”, los familiares salieron rápidamente de la vivienda preguntando: “¿Qué pasó?”.
Los familiares, al salir de la vivienda, comenzaron a correr en dirección al vehículo para intentar alcanzarlo, gritando: “¡Se lo llevaron, se lo llevaron!”.
Pese al esfuerzo de la familia, no lograron evitar el secuestro del menor de 10 años. Hasta el momento, no se ha confirmado si han recibido alguna llamada de quienes se lo llevaron.
De acuerdo con la información difundida, los presuntos responsables se movilizaban en un vehículo tipo Ford Escape color azul; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.