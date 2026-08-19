Ejecutivo recurriría a decretos para reformar el subsector eléctrico, según Mario Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Pérez, diputado del Partido Nacional de Honduras advirtió que, si el Congreso Nacional (CN) no logra los consensos necesarios para aprobar las reformas al subsector eléctrico, el Poder Ejecutivo tendría que recurrir a decretos ejecutivos para implementar las medidas que no sean de competencia exclusiva del Legislativo.
“Pues sí, es lo que toca. El Ejecutivo tendrá que aprobar mediante decretos ejecutivos lo que compete y que no sea atribución del Congreso Nacional”, afirmó Pérez, al ser consultado por la prensa.
El parlamentario también puso en duda el esquema BOT (construir, operar y transferir), aprobado durante la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre) para impulsar nuevos proyectos de generación de energía.
De acuerdo con Pérez, este mecanismo no ha permitido concretar nuevas inversiones, por lo que consideró difícil que los empresarios estén dispuestos a mantener su participación bajo las condiciones actuales si no se introducen cambios.
Finalmente, alertó que, de continuar el escenario vigente, Honduras podría seguir dependiendo de las plantas de generación existentes y de centrales térmicas de elevado costo, especialmente aquellas que funcionan con diésel, profundizando la crisis del sector energético, particularmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Reforma a la ENEE: ¿En qué punto estamos?
Pérez considera que esta semana ya no será posible alcanzar un consenso sobre las reformas eléctricas, debido al poco tiempo disponible, ya que la comisión fue convocada para las 3:00 de la tarde y la sesión del Congreso Nacional está prevista para las 4:00 p. m., por lo que ve difícil que el tema pueda resolverse en una sola jornada.
“Para esta semana yo lo miro enredado. Yo todavía tengo esperanza que la próxima semana pudiéramos encontrar entendimientos por el bien del pueblo hondureño y por el bien de ese servicio elemental, de ese servicio que es un derecho humano, que es la energía eléctrica”, sentenció.
La reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa sin los votos necesarios en el Congreso Nacional, por lo que diputados oficialistas admitieron que el Ejecutivo podría recurrir directamente a un PCM si no se logra un acuerdo con la bancada del Partido Liberal.