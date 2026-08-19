Ejecutivo recurriría a decretos para reformar el subsector eléctrico, según Mario Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Pérez, diputado del Partido Nacional de Honduras advirtió que, si el Congreso Nacional (CN) no logra los consensos necesarios para aprobar las reformas al subsector eléctrico, el Poder Ejecutivo tendría que recurrir a decretos ejecutivos para implementar las medidas que no sean de competencia exclusiva del Legislativo.

“Pues sí, es lo que toca. El Ejecutivo tendrá que aprobar mediante decretos ejecutivos lo que compete y que no sea atribución del Congreso Nacional”, afirmó Pérez, al ser consultado por la prensa.

El parlamentario también puso en duda el esquema BOT (construir, operar y transferir), aprobado durante la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre) para impulsar nuevos proyectos de generación de energía.

De acuerdo con Pérez, este mecanismo no ha permitido concretar nuevas inversiones, por lo que consideró difícil que los empresarios estén dispuestos a mantener su participación bajo las condiciones actuales si no se introducen cambios.