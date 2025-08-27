Maribel Espinoza recomienda a ‘Mel’ Zelaya conseguirse un abogado en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, recomendó al expresidente Manuel Zelaya Rosales buscarse en abogado en Estados Unidos para que verifique si no está siendo investigado por delitos relacionados al tráfico de drogas. El consejo de Espinoza se dio luego Zelaya Rosales contradijera a Pam Bondi, fiscal general de EE UU, quien aseguró que Venezuela paga sobornos en Honduras por utilizar el espacio aéreo nacional para traficar drogas.

"Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas", adujo 'Mel' Zelaya el 26 de agosto. Ante ello, Maribel Espinoza opinó que "Manuel Zelaya con su X me recuerda de alguna forma al 'Rubicon'. Tomó partido en la lucha de Estados Unidos en contra de la narcodictadura de Maduro y ya se colocó del lado del narcoterrorista, se está llevando de encuentro a la señora presidente Xiomara Castro y a Honduras". Espinoza lamentó que el expresidente tildara de "mentirosa" a la fiscal general y recomendó al esposo de la presidenta Xiomara Castro buscarse un abogado en EE UU.

"Está tildando de mentirosa a una fiscal general de EE UU (Funcionaria sometida a la Constitución de su país y responsable ante la ley), en lugar de nombrar su abogado en EE UU para que se aboque ante cualquier investigación o proceso a defenderse o para constatar que no es sujeto investigado". Y añadió: "Defiende al narcodictador Maduro, a quien ya le están asegurando sus bienes provenientes del narcotráfico en otros países".