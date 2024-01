Maribel Espinoza: “No hay ningún acuerdo escrito, todos esperan el diálogo franco”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A las puertas de la instalación de la tercera legislatura en el Congreso Nacional (CN) , la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) , Maribel Espinoza, reveló que pese a que hay avances todavía no existen acuerdos para superar la crisis en la que está sometida ese poder del Estado.

La política equivocada del partido de gobierno ha sido ignorar a la bancada del PSH y esa política la han adoptado porque han mantenido acuerdos con el presidente del Congreso Nacional, quien no es parte de la bancada. Sin embargo el pueblo no puede olvidar que gracias al PSH, Libre alcanzó los votos necesarios para llegar al poder.

Creo que es un deber patriótico de todas las fuerzas políticas en el Congreso buscar los consensos desprendidos de intereses de grupo o partidarios, la clase política hondureña debe darse cuenta que el pueblo está desencantado y no esa vieja clase política que defraudó al pueblo.

¿Participarán en el acuerdo con Libre y las demás fuerzas políticas?

Yo he conversado con diputados de las bancadas del Partido Liberal y Partido Nacional, ellos me han garantizado que no hay ningún acuerdo escrito y que todos están esperando un diálogo franco, para llegar a los consensos y aprobar las leyes que se requieran en favor del país al igual que conformar una junta directiva.

¿Qué pasará si no hay acuerdos antes del 10 de enero?