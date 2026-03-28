Manuel Zelaya sobre narcovideo: "Nunca se entregó dinero a 'Mel' o a Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya se volvió a referir sobre el famoso narcovideo de 2013 donde aparece su hermano, Carlos Zelaya, negociando 650 mil dólares para la campaña de Libertad y Refundación (Libre) en ese año. Zelaya Rosales lo hizo luego que un abogado de "Carlón" Zelaya se presentara al Ministerio Público (MP) para entregar lo que sería otro material audiovisual.

En el supuesto nuevo video se escucha la que sería la voz un narcotraficante asegurando que finalmente no se entregó dinero a Libre. En sus redes, el expresidente dijo: "Un video guardado durante 13 años y divulgado este día confirma que los organismos antidroga de EE UU, siempre supieron la verdad. Nunca se entregó dinero, a 'Mel' o a Libre y que el fascismo solo utilizó el video de Carlos (Zelaya) con la finalidad de destruir la campaña de Libre".

El exjefe de Estado añadió que "incluso en ese mismo video se reconoce que tampoco se le entregó dinero a Carlos Zelaya, pero sí se admite de forma explícita que el financiamiento fue entregado a Tony Hernández y al Partido Nacional". Y continuó: "Entonces surge la pregunta de fondo: ¿Quién responde por el daño moral y político causado al Partido Libre durante más de un año de campaña 2024 y 2025?".