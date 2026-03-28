Manuel Zelaya sobre narcovideo: "Nunca se entregó dinero a 'Mel' o a Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya se volvió a referir sobre el famoso narcovideo de 2013 donde aparece su hermano, Carlos Zelaya, negociando 650 mil dólares para la campaña de Libertad y Refundación (Libre) en ese año.
Zelaya Rosales lo hizo luego que un abogado de "Carlón" Zelaya se presentara al Ministerio Público (MP) para entregar lo que sería otro material audiovisual.
En el supuesto nuevo video se escucha la que sería la voz un narcotraficante asegurando que finalmente no se entregó dinero a Libre.
En sus redes, el expresidente dijo: "Un video guardado durante 13 años y divulgado este día confirma que los organismos antidroga de EE UU, siempre supieron la verdad. Nunca se entregó dinero, a 'Mel' o a Libre y que el fascismo solo utilizó el video de Carlos (Zelaya) con la finalidad de destruir la campaña de Libre".
El exjefe de Estado añadió que "incluso en ese mismo video se reconoce que tampoco se le entregó dinero a Carlos Zelaya, pero sí se admite de forma explícita que el financiamiento fue entregado a Tony Hernández y al Partido Nacional".
Y continuó: "Entonces surge la pregunta de fondo: ¿Quién responde por el daño moral y político causado al Partido Libre durante más de un año de campaña 2024 y 2025?".
Zelaya aseguró que "no solo se intentó construir una mentira, sino que se utilizó como arma para perseguir, difamar, montar un fraude y golpear políticamente al Partido Libre", en relación a los resultados en las elecciones de 2025.
Finalmente citó parte de lo que se dice en el nuevo video que fue entregado por un abogado de la familia y deberá ser validado por el MP.
"El video publicado este día dice: '....nunca les hemos dado pisto (a los Zelaya), por qué les vamos a dar si estamos a dos días de las elecciones... No llega a 'Mel' eso, (dinero)... Nunca les entregamos y la semana pasada le entregamos a los cachurecos, a la gente del Partido Nacional 350 mil dólares. Con los cachurecos nunca nos ha ido mal, siempre nos ha ido belleza, por qué nos vamos a ir de donde nos ha ido bien'".
"La verdad, aunque tarde, siempre es un arma de Dios", cerró Manuel Zelaya.